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رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بأحياء مدينة الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت شارع الجولى فيل بمنطقة جنوب تحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي وسمير سعود نائب رئيس الحي وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، ورفع المخلفات والاتربة من مختلف اامناطق.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بحي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي تضمنت طريق منشاة العماري العمومي وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحي القديم وملعب نجع العرب.

وأسفرت الحملات عن رفع 12 طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالى على الشوارع والميادين بمدينة الأقصر.


وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، لرؤساء الأحياء بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف حملات النظافة اليومية بنطاق أحياء مدينة الأقصر.

المصرى اليوم

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