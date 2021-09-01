صحة الشرقية تناقش الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بأقسام الحضانات، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأطفال، كما تم مناقشة خطة العمل اليومية بالمستشفيات، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وخطة تطعيم المواطنين المترددين علي الأقسام الطبية بالمستشفيات بلقاح كورونا، وتفعيل نقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات، وكذلك مناقشة بعض السلبيات المدونة بتقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، وشدد وكيل الوزارة علي تفعيل العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، والإنتهاء من أي قوائم إنتظار خاصة بها.

كما ناقش وكيل الوزارة، في حضور الدكتور أحمد عمر أستاذ ورئيس قسم السموم بجامعة الزقازيق، ومستشار مديرية الشئون الصحية بالشرقية للسموم والإدمان، خطة المستشفيات في مواجهة التسمم بقرص الغلة والإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات المصابة، ووضع برنامج تثقيفي للتوعية بالأضرار الناجمة عن ذلك، كما ناقش وكيل الوزارة خطة التدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، والتأكيد علي استكمال توفير قاعات مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، موجها مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، وشدد وكيل الوزارة علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل.