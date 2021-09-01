تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري في العياط

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أمرت نيابة العياط في الجيزة، اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة قتل شاب ثلاثيني بطلق خرطوش.

جاء ذلك، بعد تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بوصول شاب إلى مستشفى العياط العام مصابًا بطلق ناري، وبعد وفاته أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتبينّ من التحقيقات وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، إذ عُثر على جثة الشاب ويدعى «محمد.ح»، بالطريق العام، وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة.

واتضح من التحقيقات أن المجني عليه، مقيم بمنطقة العزبة الشرقية قرية القطوري.

وبمناظرة النيابة للجثة، تبينّ وجود آثار طلق ناري من فرد خرطوش في الصدر، وقررت النيابة نقل الجثة لمشرحة زينهم، لحين انتهاء خبراء مصلحة الطب الشرعي من إجراءات التشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة بمراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ومحيطها، لتحديد هوية الجاني وضبطه.