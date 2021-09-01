أخبار عاجلة

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك -
مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد -
جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث -
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص بالجيزة (صور) -
«عيد الفلاح».. يوم العزة والكرامة -
قطع المياه لمدة ١٢ ساعه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة -
عملية خاصة لإخراج آخر يهودى من أفغانستان -
عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري في العياط

Print
تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري في العياط تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري في العياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة العياط في الجيزة، اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بتكثيف جهودها لكشف ملابسات واقعة قتل شاب ثلاثيني بطلق خرطوش.

جاء ذلك، بعد تلقي أجهزة الأمن بلاغًا بوصول شاب إلى مستشفى العياط العام مصابًا بطلق ناري، وبعد وفاته أخطرت النيابة العامة بالواقعة.

وتبينّ من التحقيقات وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، إذ عُثر على جثة الشاب ويدعى «محمد.ح»، بالطريق العام، وانتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة.

واتضح من التحقيقات أن المجني عليه، مقيم بمنطقة العزبة الشرقية قرية القطوري.

وبمناظرة النيابة للجثة، تبينّ وجود آثار طلق ناري من فرد خرطوش في الصدر، وقررت النيابة نقل الجثة لمشرحة زينهم، لحين انتهاء خبراء مصلحة الطب الشرعي من إجراءات التشريح للوقوف على أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة بمراجعة كاميرات المراقبة بمكان الواقعة ومحيطها، لتحديد هوية الجاني وضبطه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)