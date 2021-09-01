الحبس عاما لعامل في اتهامه ب«تبديد المنقولات الزوجية»

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قضت محكمة جنح شبرا، بمعاقبة عامل بالحبس عاما، في اتهامه بتبديد المنقولات الزوجية ،البداية كانت حررت ربة منزل بلاغا في قسم شبرا ضد زوجها اتهمته بالاستيلاء على المنقولات الزوجية وطردها هي وطفليها من الشقة التي تقيم بها، أكدت التحريات صحة الواقعة وتم إحالة المحضر للنيابة التي احالته إلى المحكمة وأصدرت قرارها المتقدم .

قالت الزوجة أمام المحكمة أن زوجها اعتاد تهديدها بطردها من مسكن الزوجية في كل مشاجرة تحدث بينهما ولم تتخيل أن تلك التهديدات تكون حقيقية، حتى فوجئت به يتشاجر معه طردها في منتصف الليل إلى منزل أسرتها، وعندما عادت في اليوم التالى بصحبة والدها لتمكينها من مسكن الزوجية فوجئت بخلو الشقة وتسليمها إلى مالك لكونها شقة إيجار.