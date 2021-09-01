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اتهامات جديدة بـ«توظيف الأموال» تلاحق محبوس على ذمة قضية

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اتهامات جديدة بـ«توظيف الأموال» تلاحق محبوس على ذمة قضية اتهامات جديدة بـ«توظيف الأموال» تلاحق محبوس على ذمة قضية

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اتهم 3 أشخاص، آخر محبوس على ذمة قضية محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، باستيلائه على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في تجارة الأدوية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 مواطنين، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية، وإيهامهم بمنحهم أرباح، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، بغرض استثمارها في مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه، وأضافت التحريات أن المتهم محبوس حاليًا على ذمة قضية «شيك» ومحكوم عليه فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

المصرى اليوم

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