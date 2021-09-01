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لشقاوتها وبكائها المستمر .. أم تقتل ابنتها الرضيعة طعنًا في رقبتها ببولاق (تفاصيل صادمة)

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لشقاوتها وبكائها المستمر .. أم تقتل ابنتها الرضيعة طعنًا في رقبتها ببولاق (تفاصيل صادمة) لشقاوتها وبكائها المستمر .. أم تقتل ابنتها الرضيعة طعنًا في رقبتها ببولاق (تفاصيل صادمة)

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جريمة مؤسفة، دارت أحداثها في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إذ قتلت ربة منزل ابنتها الرضيعة البالغة من العمر عام ونصف العام.

الأم المتهمة، اعترفت خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، بأنها اعتدت على الطفلة بسكين في رقبتها فلفظت أنفاسها، إثر بكائها المستمر وشقاوتها.

النيابة صرحت بدفن جثمان المجني عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، لكشف ملابسات الواقعة كاملةً، وعرض المتهمة على النيابة لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليها من ارتكاب جريمة: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر عام ونصف العام إلى المستشفى مصابة بجرح طعني وفارقت الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت بها.

بإجراء التحريات تبين أن والدتها وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها حاولت إنكار الاتهام المنسوب إليها، وأدعت أن سبب وفاتها سقوطها من أعلى سلم العقار، إلا أن التحريات كشفت أنها وراء الاعتداء عليها بسكين، وذكرت المتهمة أنها ارتكبت الجريمة بسبب بكائها المستمر.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وأخطرت النيابة العامة.

المصرى اليوم

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