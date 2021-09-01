المؤبد لعاطل حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار، وقضت هيئة المحكمة ببراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام كل من «م. م. إ» و«أ. ن. أ» و«م. م. م» و«ح. ف. أ»، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من المتهمين فيما لاذ المتهم الأول بالفرار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.