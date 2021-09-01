حقيقة تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأربعاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مُشددةً على أن التظلمات هي حق قانوني للطلاب على نتائج الامتحانات، ويتم فيها تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها، مُشددةً على أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أية درجات لنتيجة الطالب، فإنه لا يتم خصم أي درجات منه نهائياً، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحاً فيها سلامة الورقة، ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).