«عشان صحتك اتبرع ببلازمتك».. مبادرة لتوعية المواطنين للتبرع بالبلازما بالإسكندرية (صور وفيديو)

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تستعد مجموعة من الشباب والفتيات، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاما في الاسكندرية، تجمعهم زمالة التعليم والعمل،لاطلاق مبادرة مجتمعية شبابية لأول مرة تحت شعار «عشان صحتك.. اتبرع ببلازمتك»، والتي يتم تجهيزها وإعداد الإجراءات التنظيمية الخاصة تمهيدا لإطلاقها خلال ايام بالتعاون مع المشروع القومي للتبرع بالبلازما «العلاج جواك»، بالمركز الإقليمي لبنك الدم بالإسكندرية، والذى يأتى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

المبادرة تأتى في إطار التفكير خارج الصندوق، حيث أكد منسقو المبادرة لـ«المصرى اليوم»، أنهم قرروا مساعدة الدولة في إنجاح مبادرة «العلاج جواك»، لكن بطريقة خاصة، وهى الانخراط في المجتمع وتوعية الشباب والسيدات والكبار بضرورة التبرع بالبلازما باعتبارها علاج داخل الإنسان للحفاظ على الصحة العامة.

«المصرى اليوم»، التقت عدد من منسقي المبادرة المجتمعية الشبابية «عشان صحتك.. اتبرع ببلازمتك»، حيث تقول مريم طارق كرشة، أن فكرة المشاركة في تكوين مبادرة مجتمعية للتوعية بالبلازما جاءت بعدما قامت بالتبرع بالبلازما بالمركز الاقليمى لنقل الدم، والذي يوجد بداخله مركز تجميع البلازما في الاسكندرية، حيث لمست مستوى النظافة والاجهزة الحديثة والأطقم الطبية المتخصصة في التعامل مع البلازما ونقل الدم، ما دفعها إلى ضرورة ان يكون لها دور مجتمعي فاعل فقررت مع أصحابها النزول إلى اماكن التجمعات للتوعية المجتمعية بضرورة التبرع بالبلازما.

وأضافت «مريم»، لـ«المصرى اليوم»، أنها قررت مع مجموعة من زملائها شباب الجامعات والعاملين الشباب من سن 18 وحتى 30 عام تجمعهم أهداف واحدة لكيفية مساعدة الدولة في التوعية بضرورة التبرع بالبلازما من اجل صحة المتبرع اولا وانجاح المشروع القومى «العلاج جواك» اتساقاً مع مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الصدد بتحقيق الاكتفاء الذاتى من البلازما.

ولفتت إلى أن أهداف المبادرة أكثر شيء شجعها ودفعها لخدمة المجتمع من خلال توعية الفئات والشرائح مع زملائها، لا سيما وان الدولة مهتمة جدا بتجميع وتصنيع البلازما من خلال مشروع رئيس الجمهورية والمركز الإقليمى لنقل الدم في الاسكندرية، مطالبة الجميع بضرورة التكاتف وراء مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، الذي يعد هام في علاج أمراض عديدة أبرزها الأمراض المناعية لمرضى الهيموفيليا الذي يعتمد علاجه بشكل أساسي على البلازما.

وقالت فرح ايهاب، أحد منسقي المبادرة، أنه في البداية كان لديها فهم مغلوط وهو وجود علاقة بين التبرع بالبلازما وفيروس كورونا المستجد المعروف علمياً بـ«كوفيد 19»، ولكن تبين ان الأمر مختلف تماما، ما دفعها إلى التنسيق مع زملائها كشباب لاطلاق مبادرة مجتمعية شبابية تعمل بالتوازى مع المشروع القومى «العلاج جواك» لتوعية المواطنين.

وأضافت «فرح» لـ«المصرى اليوم»، أن عنوان المشروع القومى «العلاج جواك» يتجسد فعلياً في الواقع، حيث ان البلازما تتجدد في جسم الانسان كل أيام ما دفعها إلى التبرع بالبلازما حتى يستفيد منها الغير من ناحية وأن يكون لديها قوام صحى متكامل من ناحية أخرى من خلال التبرع.

أما ندى مرسى، عضو بالمبادرة الشبابية، فقالت أنها وزملائها قررت مساعدة الدولة في إنجاح المشروع القومى وزيادة الإقبال على المركز الاقليمى لنقل الدم في كوم الدكة بالاسكندرية، لكن بطريقة خاصة، مشيرة إلى أن الشباب ليس لديهم القدرة المادية على المساعدة مادياً وإنما قرروا مساعدة الدولة بما يملكونه من صحة وطاقة ووقت .

وعن تفاصيل المبادرة، أوضحت «ندى» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم التنفيذ على الأرض خلال أيام، من خلال تشكيل مجموعات عمل وفرق شبابية للانطلاق في الأندية الاجتماعية والرياضية والكليات والأكاديميات والجامعات لتوعية منتسبيها بضرورة التبرع بالبلازما، وتوزيع منشورات وزارة الصحة والسكان وذلك بالتنسيق ومشاركة فرق طبية متخصصة من وزارة الصحة لمساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض وكيفية استفادتهم بالبلازما، فضلا عن التبرع بالبلازما للأصحاء .

ولفتت إلى أن المتبرع بالبلازما نفسه سيكون أول المستفيدين حيث يتم اجراء فحص طبى شامل للمتبرع، واذا تبين وجود مانع طبى لا قدر الله يتم تحويله إلى المستشفى المختص لإجراء الكشف الطبى عليه مجاناً، مشيرة إلى أنه تجرى تواصل مع رؤساء الأندية والجامعات لتخصيص مقرات داخلها بالتعاون مع الصحة للبدء في تنفيذ حملة التوعية.

ويشارك المركز الاقليمى لنقل الدم في كوم الدكة بالاسكندرية، ضمن فعاليات المشروع القومي للتبرع بالبلازما «العلاج جواك»، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث يدخل المشروع ضمن المشروعات القومية التي تتيح لمصر الدخول في المنافسة العالمية في هذه الصناعة، ومن شأنه أن يعود على مصر بمكاسب مالية عالية، ويجعل منها سوقا تقوم بالتصنيع للدول العربية والأفريقية.

وقال مصدر طبى بالمركز، أن شروط التبرع بالبلازما في مشروع «العلاج جواك»، تتضمن أن يكون السن من 18 إلى 60 عام ولو متبرع منتظم حتى 65 عام، ويزيد الوزن عن 50 كيلو، وأن يكون الضغط مضبوط، وبالنسبة لهيموجلوبين يكون من 12 إلى 17 للسيدات و13 إلى 18 للرجال.

وأكد أن التبرع يتم بواسطة بطاقة الرقم القومي وإجراء الفحوصات، ويتم مرة كل أسبوعين وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

«المصرى اليوم» تلتقى عدد من مسؤولو المبادرة في الاسكندرية :

"عشان صحتك اتبرع ببلازمتك" .. مبادرة شبابية تطوعية لتوعية المواطنين بالتبرع بالبلازما فى الاسكندرية ( فيديو

"عشان صحتك اتبرع ببلازمتك" .. مبادرة شبابية تطوعية لتوعية المواطنين بالتبرع بالبلازما فى الاسكندرية (فيديو)

"عشان صحتك اتبرع ببلازمتك" .. مبادرة شبابية تطوعية لتوعية المواطنين بالتبرع بالبلازما فى الاسكندرية (فيديو)

"عشان صحتك اتبرع ببلازمتك" .. مبادرة شبابية تطوعية لتوعية المواطنين بالتبرع بالبلازما فى الاسكندرية (فيديو)