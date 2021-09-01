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محافظ الأقصر يكرم عدد من الموظفين المتميزين في المصالح الحكومية  

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محافظ الأقصر يكرم عدد من الموظفين المتميزين في المصالح الحكومية   محافظ الأقصر يكرم عدد من الموظفين المتميزين في المصالح الحكومية  

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كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من المتميزين في مجال عملهم في المصالح الحكومية المختلفة، خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم (5) لعام 2021، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.


حيث كرم محافظ الأقصر، مريم سمير سعيد إحدى موظفي إدارة اللجان والمؤتمرات بديوان عام المحافظة، لحصولها على درجة ماجيستير ادارة الأعمال الدولية من جامعة اسلسكا.

كما تم تكريم إيهاب حسن أحمد، دير مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل مدير مدرسة ثانوية، وحصول المدرسة على المركز الأول على الجمهورية كأفضل مكتبة نموذجية، والحصول على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي وتمثيل على مستوى العالم.

وحصلت مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، على المركز الأول في الجودة والاعتماد التربوي على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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