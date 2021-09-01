محافظ الأقصر يكرم عدد من الموظفين المتميزين في المصالح الحكومية  

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كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من المتميزين في مجال عملهم في المصالح الحكومية المختلفة، خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم (5) لعام 2021، بحضور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.
حيث كرم محافظ الأقصر، مريم سمير سعيد إحدى موظفي إدارة اللجان والمؤتمرات بديوان عام المحافظة، لحصولها على درجة ماجيستير ادارة الأعمال الدولية من جامعة اسلسكا.
كما تم تكريم إيهاب حسن أحمد، دير مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل مدير مدرسة ثانوية، وحصول المدرسة على المركز الأول على الجمهورية كأفضل مكتبة نموذجية، والحصول على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي وتمثيل مصر على مستوى العالم.
وحصلت مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، على المركز الأول في الجودة والاعتماد التربوي على مستوى الجمهورية.