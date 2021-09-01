بحوزته عقود عمل وكارنيهات.. القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

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ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، أحد الأشخاص بالإسكندرية، بتهمة تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالاسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، منتحلاً صفة مسؤول بإحدى الجهات، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، ومجموعة من عقود تأسيس شركة «مزورين بالكامل»، و2 كارنيه مزورين باسم المتهم منسوبين لإحدى الجهات، والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، و3 هواتف محمولة، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي.

بمواجهته أقر بنشاطه، وأضاف باستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية.