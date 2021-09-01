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«الداخلية»: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية

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«الداخلية»: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية «الداخلية»: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الشرقية

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قامت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى .

المصرى اليوم

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