استعدادات أمنية مكثفة لتأمين بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي ستقام بالمضمار المنشأ حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية والتي تنطلق اليوم الأربعاء حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية حفل الافتتاح، وتسهيل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

كانت المجموعة الأفريقية نجحت في تأمين العديد من الأحداث الهامة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا.