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عاملة أمام المحكمة: «جوزي العاطل أجبرني على العمل للاستيلاء على أموالي»

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عاملة أمام المحكمة: «جوزي العاطل أجبرني على العمل للاستيلاء على أموالي» عاملة أمام المحكمة: «جوزي العاطل أجبرني على العمل للاستيلاء على أموالي»

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«أجبرت على العمل بمصنع في شبرا الخيمة لمدة 12 ساعة للإنفاق عليه وعلى أولادي».. هذا ماقالته عاملة أمام محكمة الاسرة خلال نظر دعوى الطلاق المقامة ضد زوجها، موضحة انها تعيش حياة مأساوية منذ زواجها لسوء معاملة زوجها لها وعدم الانفاق عليها وعلى أولادهما، مما جعلها تبحث عن فرصة عمل وخروجها من منزلها في السادسة صباحا تاركه اطفالها حتى لاتمد يدها لاحد حسب قولها .

أشارت المدعية أنها تزوجت منذ 8 سنوات من عامل في إحدى الشركات الخاصة، واأنجبت منه 3 أطفال «7 سنوات»و«5سنوات» وعامين، وكان زوجها لايكمل 6 أشهر في كل عمل يلتحق به إلا وان يطرده مالك العمل، ولا تدرى سبب طرده لانه في كل مرة يقول سبب غير مقنع .

وأضافت خلال السنوات الأولى من الزواج كانت تتوجه إلى أشقائها ووالدها لاقتراض مبالغ مالية للانفاق عليه وعلى أولاده، إلا إنها في اخر مرة وجدت كل الأبواب مغلقه أمامها لعدم تمكنها من سداد المبالغ التي تقترضها، ظلت تبحث عن عمل في المحال التجارية والمصانع إلى ان التحقت بالعمل كعاملة في مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة، وكان تخرج من منزلها في السادسة صباحا وتعود في السادسة مساء لبعد المسافة ومدة العمل لاتقل عن 10 ساعات، وبعد عودتها للمنزل تسرع لاعداد الغداء لاولادها زوجها إلا إنها وجدت زوجها يتمرد على العمل ويوجه لها اتهامات غير معقولة بانها غيرمهتمه ببيتها وأولادها وتقضى فترة طويلة في عملها .

وتابعت المدعية أن زوجها كان يستولى على راتبها بأكمله بحجة الانفاق على المنزل وعندما رفضت إعطائه الراتب وشراء متطلبات منزلها بنفسها زاد غضبة واعتاد عليها بالضرب واشتدت المشاكل بينهما فاستولى على المنقولات الزوجية وطردها هي وأطفالها من مسكن الزوجية.

المصرى اليوم

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