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ساؤول نيجويز يداعب جماهير تشيلسي بعد انتقاله لصفوف بطل أوروبا

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ساؤول نيجويز يداعب جماهير تشيلسي بعد انتقاله لصفوف بطل أوروبا ساؤول نيجويز يداعب جماهير تشيلسي بعد انتقاله لصفوف بطل أوروبا

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سيطرت حالة من السعادة على الدولي الإسباني ساؤول نيجويز، نجم فريق أتلتيكو مدريد، عقب حسم انتقاله لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن تشيلسي اليوم الأربعاء عن حسم صفقة اللاعب على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند شراء في العقد مقابل 40 مليون يورو في نهاية الموسم.

وقال ساؤول نيجويز، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي تشيلسي: «أنا متحمس جدًا لبدء هذا التحدي الجديد مع تشيلسي».

وأضاف اللاعب مداعباً جماهير تشيلسي: «جمهور البلوز لقد أصبحت واحدًا منكم الآن، ولا أطيق الانتظار لارتداء القميص وبدء التدريب ورؤيتكم جميعاً، أراكم قريباً».

ويعتبر ساؤول نيجويز أحد أبرز لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في السنوات الماضية، وأحد الأوراق الرابحة التي كا نيعتمد عليها المدرب دييجو سيميوني.

ساؤول نيجويز

المصرى اليوم

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