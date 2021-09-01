الميركاتو الصيفى السعودى ينتهى بالتعاقد مع 86 صفقة جديد

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86 صفقة حصيلة الميركاتو الصيفي السعودي الذي أغلق وسط آمال في قدرة اللاعبين الجدد صناعة الفارق مع أنديتهم الجديدة خلال الموسم الجديد، وتعد الأندية الصاعدة حديثا لدوري المحترفين هي الأكثر تسجيلا للاعبين الجدد وجاء الطائي والفيحاء على رأس الأندية الأكثر ضما للمحليين بـ11 لاعبا، ثم الحزم بـ10 لاعبين.

وهذا بينما تعد الأندية الجماهيرية الأقل إبراما للصفقات المحلية، إذ اكتفى كل من الهلال والنصر والاتحاد بثلاث صفقات، بينما يعتبر الأهلي الأقل بصفقتين فقط، هما المهاجم محمد مجرشي والمدافع فهد الحمد.

وركزت الأندية الجماهيرية على اللاعبين الشباب، خصوصا ممن مثلوا منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي السعودي، حيث تعاقد الهلال مع الظهيرين حمد اليامي وخليفة الدوسري من القادسية، وصهيب الزيد من العروبة.

وضم النصر لاعبين ذوي خبرة، من أجل البطولة الآسيوية، هما المدافع محمد آل فتيل من الأهلي، والظهير الأيسر محمد قاسم، بجانب المدافع الشاب آسر هوساوي من الوحدة.

ويعتبر النصر أكثر الأندية تسويقا للاعبين، في الميركاتو الصيفي، حيث باع وأعار حوالي 14 لاعبا لأندية دوري المحترفين.

ومن جانبه، استقطب الاتحاد حارسي مرمى ومدافع، إذ وقع مع حارس منتخب الشباب أسامة المرمش من التعاون، ومع صالح الوحيمد قادما من النصر، لتعويض رحيل فواز القرني إلى الشباب، إضافة لاستعارة عبدالله الحافظ من الوحدة لمدة عام.

أما الشباب فعقد 5 صفقات، منهم 3 خلال الصيف، بينما انتهى عقدا لاعبين وقع معهما في الفترة الشتوية ولم يتمكنا من المشاركة معه، ليلتحقا به في الفترة الصيفية، وهما المدافع نادر الشراري ولاعب خط الوسط عبدالله الجوعي.

وهذا بجانب توقيعه مع الحارسين، حسين شيعان وفواز القرني، ولاعب خط الوسط العائد من الهلال، هتان باهبري.

ورغم توقيع الشباب مع المهاجم، مهند عسيري، إلا أن إعلانه المفاجئ عن اعتزاله أفسد الصفقة.