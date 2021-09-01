الاهلي يواجه «إنتركلوب» في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق إنتركلوب الأنجولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

وتنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني، ثم تخطى عقبة فريق أسفا السنغالي في الدور ربع النهائي.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.