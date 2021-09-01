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تشيلسي يحسم صفقة مهمة من أتلتيكو مدريد

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تشيلسي يحسم صفقة مهمة من أتلتيكو مدريد تشيلسي يحسم صفقة مهمة من أتلتيكو مدريد

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حسم نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الجاري، والذي أغلق أبوابه مساء أمس الثلاثاء 31 أغسطس، عند الثانية عشر مساء، صفقة مهمة من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الموهوب ساؤول نيجويز، نجم الروخيبلانكوس، معاراً لمدة موسم واحد فقط.

ونشر نادي تشيلسي بيانأً رسمياً بشأن الصفقة، جاء فيه: يعلن نادي تشيلسي عن التعاقد مع ساؤول لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وخاض ساؤول مع أتلتيكو مدريد 447 مباراة، وأحرز 53 هدفًا في مختلف البطولات.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة حسمت للبلوز مقابل 5 ملايين يورو، مع وضع بند شراء في نهاية الموسم مقابل 40 مليون يورو.

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