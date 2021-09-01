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يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري نظيره منتخب أنجولا في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريبه الرئيسى عند التاسعة مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب أنجولا، المقرر لها نفس الموعد اليوم الأربعاء، في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وشهدت التدريبات وضع الخطة المناسبة للمباراة، وتكليف بعض اللاعبين بمهام خاصة داخل الملعب، تحسبا للجوء المنافس للدفاع، على أن يختار حسام البدرى التشكيل الأساسى من اللاعبين للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى ملف انضمام محمد صلاح ومحمد الننى إلى معسكر المنتخب، استعدادا لمباراة الغد، بعد تأكد استحالة تواجدهما في مصر، نظرا لكون رابطة أندية الدورى الإنجليزى سبق أن أصدرت بيانا تعلن فيه منع لاعبى الدورى من الدول الموضوعة على القائمة الحمراء، بحسب تصنيف وزارة الصحة البريطانية لانتشار فيروس كورونا، من الالتحاق بمنتخبات بلادهم، وهو ما ينطبق على مصر.

تدريب مفتوح لمنتخب مصر قبل مواجهة أنجولا - صورة أرشيفية

ويجرى اتحاد الكرة محاولات مع الجانب الإنجليزى لسفر اللاعبين إلى الجابون لخوض المباراة الثانية المقرر لها 5 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

من جانبه، أكد حسام البدرى أن مواجهة أنجولا صعبة، خصوصا أنها تأتى بعد غياب طويل من المشاركات، سواء الرسمية أو الودية للمنتخب، وقال البدرى: تابعت منتخب أنجولا من خلال بعض المباريات المسجلة، ووضح حدوث تطور كبير للاعبيهم، فضلا عن وجود مدرب برتغالى جيد، والذى بذل مجهودا كبيرا في تطوير مستوى لاعبى أنجولا.

قنوات أون سبورت تمتلك حق نقل مباريات المنتخب الوطني داخل مصر في مصر بالإضافة إلى قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة مصر ضد إنجولا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري داخل مصر وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت

وأكدت المتحدة أن اتفاقها مع فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس، لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق اليوم الاربعاء 1 سبتمبر.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..»

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32