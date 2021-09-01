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النصيب الاكبر من النساء.. 573 مسلماً جديداً بـ "شمال الرياض"

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النصيب الاكبر من النساء.. 573 مسلماً جديداً بـ "شمال الرياض" النصيب الاكبر من النساء.. 573 مسلماً جديداً بـ "شمال الرياض"
النسبة الأكبر في العام الماضي لجالية دولة الفلبين تلتها سريلانكا

النصيب الاكبر من النساء.. 573 مسلماً جديداً بـ

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد بشمال الرياض، دخول 573 مسلماً جديداً في الإسلام، العام الماضي 1442هـ؛ كان النصيب الأكبر منهم من النساء.

وقالت الجمعية في تقرير مصوّر نشرته عبر منصاتها الرسمية: بلغ عدد الداخلين في الإسلام خلال عام 1442هـ، 573 رجلاً وامرأة من 13 دولة حول العالم.

وأضافت: بفضل الله، بلغ عدد المسلمين والمسلمات منذ نشأة الجمعية 24715 مسلماً ومسلمة، كانت النسبة الأكبر في العام الماضي لجالية دولة الفلبين بـ 26 مسلماً، و352 مسلمة.

وقالت عبر "إنفو جرافيك" نشرته: تأتي في المرتبة الثانية دولة سريلانكا بـ 10 مسلمين و73 مسلمة، وفي المرتبة الثالثة 57 مسلمة جديدة من أوغندا، وتوزّعت بقية الأرقام على "الهند، ولبنان، وبريطانيا، وألمانيا، وجورجيا، وأمريكا، ونيوزلندا، وغانا، وكينيا، وإثيوبيا".

يُشار إلى أن الجمعية هي مؤسسة خيرية تعنى بالدعوة والإرشاد في شمال الرياض، بإشراف فني من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإشراف تنظيمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. وكانت قد تم افتتاحها عام 1413هـ، وسُجّلت رسمياً في وزارة الشؤون الإسلامية برقم 101/20، كما سُجّلت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 3496 وتاريخ 15-10-1441هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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