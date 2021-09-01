«فائق» يستقبل رئيس المجلس الوطني الليبي لحقوق الإنسان

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أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أهمية التعاون وتبادل الخبرات ما بين المجالس الوطنية العربية لحقوق الإنسان من أجل نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

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وشدد فائق، خلال استقباله للدكتور عمر الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الليبي في ذلك الظرف الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن.

من جانبه، أعرب حجازي عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري باعتباره احد المؤسسات الرائدة في الوطن العربي .

واتفقا الجانبان علي التعاون في مجال بناء قدرات الكوادر وتبادل الخبرات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية.

يذكر أن المجلس الوطني الليبي أعيد تشكيله في مارس الماضي في مسار التوافق السياسي الليبي الجاري.