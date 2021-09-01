القبض على سيدة ارتكبت 4 وقائع سرقات مساكن في القاهرة

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ألقت أجهزة الأمن، الأربعاء، القبض على إحدى السيدات بالقاهرة، لارتكابها عددا من سرقات المساكن، وضبط بحوزتها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بارتكاب واقعة سرقة من داخل شقة بأحد العقارات دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ولها معلومات جنائية، وضبط بحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة ومصوغات ذهبية مجهولة المصدر.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين، مقيم بالعقار محل البلاغ، بأسلوب «المفتاح المصطنع» باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها، وأضافت بمزاولتها السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة.

تم بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، وأقرت بشرائها عددا من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة.