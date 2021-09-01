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مفاجأة بشأن «جندي أمريكي أراد استعراض تقنية مصارعة أمام رجل أفغاني»

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مفاجأة بشأن فيديو «جندي أمريكي أراد استعراض تقنية مصارعة أمام رجل أفغاني» مفاجأة بشأن «جندي أمريكي أراد استعراض تقنية مصارعة أمام رجل أفغاني»

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تداول عدد من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، تحت عنوان «جندي أمريكي أراد استعراض تقنية مصارعة أمام رجل أفغاني»، يرصد مصارعة بين الجندي والرجل الأفغاني.

الفيديو مدته تتجاوز الدقيقة والنصف، وانتهى بفوز الرجل الأفغاني على الجندي، ولكن بالبحث تم الكشف أن الفيديو يعود لأكثر من خمس سنوات تقريباً، وليس حديثاً، ولم يتم التأكد من أصل الفيديو أو مصدره وهل تم تصويره في أفغانستان أم لا، ولكن أعاد الكثير تداوله على إنه حديث.

ووفقاً لـ«بي بي سي»، استولت حركة طالبان على مطار كابل كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أمريكية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، وسار بعض قادة طالبان، يتقدمهم المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، على مدرج المطار، محاطين بحراس يرتدون معدات قتالية للقوات الخاصة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إن مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان قد أنجزت قبل سنوات بمقتل أسامة بن لادن وإهانة القاعدة.

المصرى اليوم

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