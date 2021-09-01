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«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص المخدرة في كفر الشيخ

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«الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص المخدرة في كفر الشيخ «الداخلية»: ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص المخدرة في كفر الشيخ

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عنصر إجرامي بحوزته أقراص المخدرة في كفر الشيخ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار

قالت الداخلية في بيانلها اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والقائمين على ترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (مندوب مبيعات- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفر الشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى»
وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- هاتف محمول)ٍ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للتواصل مع عملائه، تم إتخاذ الإجرءات القانونية».

المصرى اليوم

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