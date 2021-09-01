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«أمن المنافذ» تضبط 6 وقائع تهريب بضائع أجنبية وعقاقير طبية

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«أمن المنافذ» تضبط 6 وقائع تهريب بضائع أجنبية وعقاقير طبية «أمن المنافذ» تضبط 6 وقائع تهريب بضائع أجنبية وعقاقير طبية

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أعلن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط (6) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع- عقاقير طبية)».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية، وفي مجال الأمن العام: ضبط (50) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1739) مخالفة مرورية متنوعةن وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (205) أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»: ضبط عدد (2) قضية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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