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مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة

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مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن بوستر دورته الخامسة

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كشف مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن بوستر دورته الخامسة، وأورد المهرجان في بيان رسمي: «على مدار خمس سنوات، واصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس».

وتابعت إدارة المهرجان في بيانها: «انطلق مهرجان الجونة السينمائي كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي، وأصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية مهمة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة».

وأضافت: «هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام. نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، والاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الأخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما».

المصرى اليوم

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