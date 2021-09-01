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القبض على مالك سوبرماركت بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية

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القبض على مالك سوبرماركت بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية القبض على مالك سوبرماركت بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الغربية

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ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، صاحب سوبرماركت بالغربية، بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزته عملات محلية وأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب سوبرماركت، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكنت قوة أمنية من ضبطه بالمحل ملكه وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

المصرى اليوم

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