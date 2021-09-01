التخطيط : تدريب الشباب و النساء و توطين التكنولوجيا بالتعاون مع هواوي الصينية

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هو تاو نائب رئيس شركة هواوي العالمية، والوفد المرافق له، لبحث التعاون حول توطين التكنولوجيا ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب اللازم.

واستعرضت السعيد مجالات عمل الوزارة بداية من وضع ومتابعة الخطة الاستثمارية مرورًا بالوحدات المتخصصة ومنها وحدة الاقتصاد الكلى، ووحدة الحسابات القومية، ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة سياسات سوق العمل، والجهات التابعة للوزارة وعلى رأسها معهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة وكذلك مركز البنية المعلوماتية والتغيرات المكانية وكما استعرضت السعيد مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة وكذلك مجالات عمل الصندوق السيادي واستراتيجيته في بناء شراكات مع القطاع الخاص .

وأكدت السعيد خلال اللقاء أن مصر لديها اهتمام كبير بعملية التحول الرقمي ورقمنه وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة وأن ذلك لن يتحقق ألا بامتلاك أحدث التكنولوجيا العالمية وبناء شراكات مع كبرى الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، مؤكدة حرص مصر على الاستثمار في العنصر البشرى ومنح الشباب أفضل الفرص للتدريب والتعليم في مجال التكنولوجيا.

من جانبه قال هو تاو، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، إن الشركة تعتبر مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها في شمال إفريقيا، الأمر الذي تم ترجمته في صورة الالتزام الكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية متمثلة في كل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لتشمل قطاعات متنوعة بما في ذلك المشاركة في تطوير البنية التحتية ومجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة فى إطار رؤية مصر لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.

أضاف أن هواوي تتطلع للعمل مع وزارة التخطيط من خلال التعاون في تحديث رؤية مصر 2030 من خلال مشاركة قصص النجاح والتجارب، إضافة إلي تمكين المرأة وتنمية قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي ولتكون قادرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تعميق العمل على ملفات توطين التكنولوجيا في مجالات متنوعة، ورفع كفاءة الشباب والنساء من خلال التدريب لمساعدتهم للحصول على فرص مناسبة من الوظائف اللائقة، من خلال الفرص والمشروعات التدريبية التي توفرها هواوى في مصر.