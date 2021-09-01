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قال محمد عبد السلام، مدافع الزمالك المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، إنه فضل الانضمام إلى زعيم الثغر، نظرًا لجماهيريته الكبيرة، فضلًا عن امتلاكه جهاز فني وإداري محترف.

وأضاف عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج أنه اختار الاتحاد رغم تلقيه أكثر من عرض من عدة أندية بالدوري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتابع أن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، هو من طلب ضمه، وفقًا لما أبلغه به وكيل أعماله، مشيرًا إلى أنه خرج من الزمالك بحثًا عن فرصة المشاركة واللعب أساسيًا.