القبض على شقيقين لإدارتهما مصنع مخالف لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

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ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، مصنع بالقاهرة بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وألقت القوات الفبض على المسؤولين عن إدارته.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقان، مقيمين بدائرة القسم، بإدارة مصنع ملكهما بدون ترخيص، بذات الدائرة، واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع، وعثرت القوات بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات مجهولة المصدر، ومنها غير صالح للاستخدام، وعبوات فارغة، وكمية كبيرة من العلامات التجارية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وأجهزة وأدوات تصنيع، ودراجة نارية «تروسيكل» بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائهما.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.