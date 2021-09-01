أخبار عاجلة

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو) -
إبراهيم عبد الله : «اتحاد الكرة حاول يدي الدوري للأهلي.. والجبلاية عايزاه يكسب» -
«الداخلية» تقدم دليل إدانة اليوتيوبر أحمد حسن في واقعة التحرش «نص التحقيقات» -
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور) -
إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام» -
محمد عمارة : التعاقد مع كيروش «قرار صائب».. ومدرب مصنف عالميًا -
مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
رسمياً .. إسحاق يعقوبو في البنك الأهلي ثلاثة سنوات -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

القبض على شقيقين لإدارتهما مصنع مخالف لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

Print
القبض على شقيقين لإدارتهما مصنع مخالف لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر القبض على شقيقين لإدارتهما مصنع مخالف لإنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، مصنع بالقاهرة بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وألقت القوات الفبض على المسؤولين عن إدارته.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقان، مقيمين بدائرة القسم، بإدارة مصنع ملكهما بدون ترخيص، بذات الدائرة، واستغلاله في تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع، وعثرت القوات بداخله على كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات مجهولة المصدر، ومنها غير صالح للاستخدام، وعبوات فارغة، وكمية كبيرة من العلامات التجارية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وأجهزة وأدوات تصنيع، ودراجة نارية «تروسيكل» بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائهما.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية

بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية