تمثال شمعي لمحبوب العرب محمد عساف بمتحف مدام توسو دبي

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مع افتتاح متحف مدام توسو دبي انضم المطرب الفلسطيني محمد عساف الملقب بـ«محبوب العرب» إلى قائمة المشاهير لدى المتحف بمجسم شمعي يمثله.

والتقى المطرب محمد عساف لأول مرة بالمجسم الشمعي الذي يمثله في حفل رسمي خاص أقيم بالشراكة مع مدام توسو و«عين دبي».

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كما كان أول المشاهير الذين تطأ أقدامهم داخل واحدة من الـ 48 مقصورة لـ«عين دبي»، وهي أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 مترًا في السماء وتقع بجوار مدام توسو دبي.

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وفاز محمد عساف المطرب الفلسطيني بلقب «محبوب العرب» في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب «أراب آيدول» في عام 2013، وتم الاحتفال به بطريقة غير مسبوقة في جميع أنحاء غزة، وتم تجسيد قصته المؤثرة ورحلة صعوده إلى النجومية في فيلم يحكي سيرته الذاتية «يا طير الطاير» عام 2015 من إخراج المخرج الشهير «هاني أبوأسعد».

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ولد «محمد جابر عبدالرحمن عساف» في 1 سبتمبر عام 1989 في مصراتة، ليبيا، ونشأ في ظل ظروف معيشية قاسية داخل مخيم «خان يونس» المكتظ باللاجئين في قطاع غزة.

«عساف» لم ينس يومًا جذوره بل استثمر نجاحه بقوة لتحقيق الخير والسلام وأيضًا كوسيلة لزيادة الوعي بالقضية الفلسطينية.

ولقد لاقى عمله والتزامه تجاه وطنه تقديرًا كبيرًا، ففي عام 2013 تم تعيينه سفيرًا للنوايا الحسنة تابعًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «الأونروا» وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، كما عينته الحكومة الفلسطينية سفيرًا للفن والثقافة.

من جانبه أعرب «عساف» عن شعوره بالفخر تجاه وطنه والدور الكبير الذي لعبه تراثه في حياته المهنية قائلًا: «أشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه شعبي الحبيب لأحمل كل ما بداخلهم من أصوات وأحلام وآمال كي تصل إلى العالم».

ومن أحدث أعماله الفنية الألبوم الغنائي «قصص عن فلسطين» حيث تحمل كلماته رسالة حب إلى وطنه .

وعلق «عساف» على المجسم الشمعي الذي يمثله قائلًا: «اليوم هو يوم خاص جداً، إذ تسنّى لي أخيراً الكشف عن مجسم الشمع الخاص بي ضمن الوجهة الأكثر جاذبية عالميًّا مدام توسو دبي، ويسعدني كثيراً ان يكون المجسم الخاص بي موجود في هذا الوجهة بجانب كبار الشخصيات العالمية والمحلية، وقد انبهرت بمدى التشابه الكبير بين المجسم وبيني وبذلك، وأتطلع قريبا لزيارة الجميع لمدام توسو دبي لرؤيته.»