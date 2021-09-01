10 آلاف جنيه غرامة فورية.. الإسكندرية تحظر سير «التوكتوك والتروسيكل» على الكورنيش

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوك توك والتروسيكل التي تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنية غير قابلة للتخفيض نهائياً، وذلك بعد أن أصبح مشهد يومي سيئ لا يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وحذر المحافظ أنه إعتباراً من اليوم يمنع تماماً تواجد أي مركبات التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، أمس لمناقشة جدول أعمال المجلس، بحضور أحمد جمال وجاكلين عاز نائبا المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفى شأن متصل، كلف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة بتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية اول بأول، مؤكدا على انه غير مسموح بأي شكل من الاشكال ان تظهر المدينة بشكل لا يليق بها امام اهلها وزوارها.

وفي إطار تكليفات المحافظ ؛كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر من أعمالها في رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما شن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الأعمال رفع الأتربة المتراكمة بالإضافة إلى النظافة الدورية للشوارع، كما قامت الشركة برفع 15 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 70 طن مخلفات طبية، خلال الـ72 ساعة الماضية، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

10 آلاف جنيه غرامة فورية.. الاسكندرية تحظر سير "التوكتوك والتروسيكل" على الكورنيش