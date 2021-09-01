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أحمد غانم: الحفاظ على بن شرقي وحامد أهم صفقات الموسم المقبل

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أحمد غانم: الحفاظ على بن شرقي وحامد أهم صفقات الزمالك الموسم المقبل أحمد غانم: الحفاظ على بن شرقي وحامد أهم صفقات الموسم المقبل

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أكد أحمد غانم سلطان، لاعب السابق، أن هناك عدة مكاسب للقلعة البيضاء بعد الحصول على بطولة الدورى هذا الموسم.

وقال غانم في تصريحات إذاعية: «الزمالك لا يحتاج لاعبين جديد بشكل كبير في الموسم المقبل بسبب المعارين العائدين إلى الفريق وتألقوا مع أنديتهم وظهروا بشكل جيد للغاية وسيشكلون اضافة قوية للقلعة البيضاء».

وأضاف: «أتمنى بدلا من عقد صفقات أن يتم تجديد عقد أشرف بن شرقي وطارق حامد والحفاظ على القوام الأساسي هذا الامر من أهم الأشياء التي تجعل الزمالك يظهر بقوة في الموسم المقبل».

المصرى اليوم

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