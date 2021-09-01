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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة زينة وهي تُحذّر عروساً في إحدى حفلات الزفاف من الزواج وتنصحها بأن تعيد التفكير مرة أخرى.

وظهرت «زينة» وهى تمازح العروس قائلةً لها: «أنا أحذرك.. إنتِ حلوة وزي القمر وصغيرة يعني في وقت تفكري، إيه الجواز ده.. اجري يا حبيبتي حرام».

يذكر أن زينة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «كله بالحب»، من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش، ويوسف عثمان.