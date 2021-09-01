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في فرحها .. زينة توجه رسالة تحذيرية لعروس : «اجري يا حبيبتي» ()

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في فرحها .. زينة توجه رسالة تحذيرية لعروس : «اجري يا حبيبتي» (فيديو) في فرحها .. زينة توجه رسالة تحذيرية لعروس : «اجري يا حبيبتي» ()

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للفنانة زينة وهي تُحذّر عروساً في إحدى حفلات الزفاف من الزواج وتنصحها بأن تعيد التفكير مرة أخرى.

وظهرت «زينة» وهى تمازح العروس قائلةً لها: «أنا أحذرك.. إنتِ حلوة وزي القمر وصغيرة يعني في وقت تفكري، إيه الجواز ده.. اجري يا حبيبتي حرام».

يذكر أن زينة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «كله بالحب»، من تأليف محمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش، ويوسف عثمان.

المصرى اليوم

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