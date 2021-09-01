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وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

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وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (5) سفن وتم تداول (69000) طن بضائع و(304) شاحنة، وشملت حركة الواردات (1600) طن بضائع و(105) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (67400) طن بضائع و(199) شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Kriton وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، وقامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها، كما يستقبل الميناء السفينة دليلة وتغادر السفينة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسينا وغادرت السفينة عمان .

المصرى اليوم

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