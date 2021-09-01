بعد ساعات قليلة من عرضه بدور السينما..فيلم «ماكو» يتصدر تريند جوجل

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تصدر فيلم «ماكو» مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع «جوجل»، محتل المركز الخامس بـ 2000 عملية بحث، وذلك بعد احتفال صناعه بالعرض الخاص له في إحدى سينمات منطقة التجمع بالقاهرة .

وحرص على حضور العرض الخاص كلاً من نيقولا معوض، محمد مهران، عمرو وهبة، ساره الشامي، وناهد السباعي ووالدتها، بينما حضر للتهنئة الفنانون ماجد المصري، ليلي وملك زاهر.

ويأتي عرض الفيلم سلسلة من التأجيلات للفيلم، حيث بدأ تصوير العمل منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزًا للعرض نهاية العام الماضى ولكن تأجل طرحه بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

يدور أحداث فيلم «ماكو» حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث وهجوم من أسماك القرش المفترسة.

يذكر أن فيلم «ماكو» من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.