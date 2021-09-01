طعيمة: صفقات الأهلى إضافة قوية ويجب عدم التفريط في المهاجمين الحاليين

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أكد عادل طعيمة، نجم الأهلى السابق، أن الصفقات التي أبرمها المارد الأحمر ستكون إضافة قوية للفريق في الموسم القادم.

وقال طعيمة في تصريحات إذاعية: «الأهلى سيكون على موعد مع بطولات عديدة في الموسم المقبل وضغط مباريات كبير لذلك من الطبيعي أن يكون هناك عدة بدائل في خط الهجوم لا يمكن الاستغناء عنهم».

وأضاف: «يجب أن يبقي الأهلى على جميع اللاعبين المتواجدين في خط الهجوم للموسم المقبل بسبب احتياجات الجهاز الفني، وأتمنى أن يكون الدوري الموسم المقبل من نصيب القلعة الحمراء».