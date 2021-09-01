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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1312) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط (5 طن لحوم مجمدة)بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذئية «بدون ترخيص») بالجيزة.

كما تم ضبط (1،15 طن لحوم مستوردة- دهون حيوانية) بدون بيانات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مفرمة) بالقاهرة.

كما تم ضبط (120طن دقيق فاخر) بدون مستندات «مجهول المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» ) بالجيزة.

كما تم ضبط (6 طن خل طعام «مستلزمات إنتاج» معبأ داخل خزانات) بدون بيانات «مجهول المصدر»- 2580 عبوة خل طعام «منتج نهائى» مدون عليها علامة تجارية وغير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن (مصنع لتعبئة خل الطعام «بدون ترخيص» ) بالقليوبية.

كما تم ضبط (1،88 طن سكر تموينى مدعم) 360 عبوة زيت تموينى مدعم مخصصان ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمى ..قدرت بـ 52001 جنيه) بحوزة مالكة (محل بدال تموينى) بالقاهرة.

كما تم ضبط (39586 عبوة مستحضرات تجميل «كريمات _ بلسم _ عطور _حنة») بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن (شركة لتجارة مستحضرات التجميل «بدون ترخيص») بالقاهرة.

كما تم ضبط (4 طن ردة) بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك (محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بالمنوفية.

كما تم ضبط (3 طن بذرة قطن) بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل (لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.