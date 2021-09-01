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كشف أحمد حسام ميدو، أسباب فشل انتقال مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي إلى صفوف بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي: «الزمالك يملك البطاقة الدولية لمصطفى محمد وليس جالاتا سراي الذي لا يمتلك حق بيع اللاعب للنادي الفرنسي، والفريق التركي كان يريد مراوغة إدارة القلعة البيضاء».

وأضاف: «مصطفى محمد أجرى اتصالا هاتفيا بحسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، وطلب منه الموافقة على انتقاله لنادى بوردو والحصول على الأموال خلال العام القادم، ولكنه رفض ذلك بسبب البنود الموجودة في العقد».

مشيرًا إلى أن كان هناك محاولات في أخر 10 دقائق من جانب جالاتا سراى لانتقال مصطفى محمد لنادى بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع ميدو: «نادى جالاتا سراي نجح في اللعب على السيستم لانتقال مصطفى محمد لبوردو ولكنهم في أخر لحظة فشلوا في ذلك بسبب تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتواصلت مع أدم وطني وكيل اللاعب وأكد لى فشل الصفقة».

وأضاف: «مصطفى محمد سيجد أزمة كبير هذا الموسم مع جالاتا سراى بسبب عدم اقتناع فاتح تريم المدير الفني للفريق بإمكانياته، ويجب على اللاعب أن يجد من ينصحه».