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إصلاح خط الطرد بقرية محلة أبوعلي في دسوق

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إصلاح خط الطرد بقرية محلة أبوعلي في دسوق إصلاح خط الطرد بقرية محلة أبوعلي في دسوق

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وجه المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبو كيله، ورئيس قرية محلة أبو علي، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب بدسوق برئاسة المهندس هانى البيسونى، بإصلاح وصيانة خط الطرد بمحطة خفض المنسوب بقرية محلة ابوعلى، حيث حدث صباح اليوم انفجار بخط الطرد.

وعلى الفور تم التنسيق مع شركة المياه وغلق محابس المياه عن القرية وتم إحضار مقاول لإصلاح الاعطال، والانتهاء من عملية الإصلاح.

وقدم رئيس المدينة الشكر لشركه المياه لحسن التعاون مع الوحدة وغلق محابس المياه عن القرية لحين الانتهاء من الاصلاح، كما قدم الشكر لأهالى قرية محلة أبوعلى لتحملهم انقطاع مياه الشرب عن القرية طوال فترة الإصلاح.

دسوق

المصرى اليوم

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