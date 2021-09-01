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ميدو: طارق حامد لن يشارك فى مباراة أنجولا.. ومصطفى محمد تهرب من

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ميدو: طارق حامد لن يشارك فى مباراة أنجولا.. ومصطفى محمد تهرب من المنتخب ميدو: طارق حامد لن يشارك فى مباراة أنجولا.. ومصطفى محمد تهرب من

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أكد أحمد حسام ميدو، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، استقر بشكل كبير على تشكيل الفراعنة أمام أنجولا، خلال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي: «البدري سيلعب بباهر المحمدي في مركز الظهير الأيمن ولن يلعب بطارق حامد خلال مباراة أنجولا حيث يرغب في إراحته من أجل مشاركته أمام الجابون بالخارج».

وأضاف: «حمدي فتحي سيكون بجانب عمرو السولية في وسط الملعب، منتخب يملك لاعبين أصحاب شخصيات قيادية قادرين على التأهل لكأس العالم بكل سهولة ويجب أن ندعم الوطني».

وأشار ميدو، إلى أن هناك حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، بسبب عدم حضور مصطفى محمد لمعسكر الفراعنة.

وتابع ميدو: «هناك (استياء كبير) داخل معسكر منتخب مصر بسبب عدم حضور مصطفى محمد لمعسكر المنتخب في التوقيت المحدد، وتوجهه من تركيا إلى فرنسا مباشرة من أجل التفاوض مع نادي بوردو دون إذن من الجهاز الفني للمنتخب».

واختتم: «فى النهاية مصطفى محمد لاعب جيد للغاية ولكن يجب أن يبتعد عن العشوائية ويحاول المشاركة بشكل أساسي مع النادى التركي».

المصرى اليوم

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