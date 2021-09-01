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وسط تفشي "دلتا".. الجرعة المعززة للقاح فايزر تقلل خطر الإصابة بكورونا

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وسط تفشي "دلتا".. الجرعة المعززة للقاح فايزر تقلل خطر الإصابة بكورونا وسط تفشي "دلتا".. الجرعة المعززة للقاح فايزر تقلل خطر الإصابة بكورونا
بسبب تضاؤل مستويات الأجسام المضادة لدى الذين تم تطعيمهم في وقت مبكر

وسط تفشي

توفر الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فايزر/ بيونتك حماية مضافة ضد وسط تفشي سلالة دلتا؛ وفقًا لبيانات أولية من إسرائيل؛ حيث بدأ إعطاء الجرعة الثالثة بشكل متزايد في منتصف يوليو.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن تحليلًا أوليًّا للبيانات من مؤسسة مكابي لخدمات الرعاية الصحية، خَلُص إلى أن الأشخاص الذين تلقوا جرعة تكميلية تَراجع لديهم خطر الإصابة بنسبة تتراوح بين 48% و68% بعد مرور أسبوع إلى 13 يومًا مقارنة بأولئك الذين حصلوا على نظام الجرعتين القياسي.

وزادت الحماية بمرور الوقت؛ حيث تراجع خطر الإصابة بنسبة 70% إلى 84% بعد مرور أسبوعين، إلى 20 يومًا بعد الحصول على الجرعة الثالثة.

ووفق الألمانية؛ قَيّم البحث الذي صدر أمس الثلاثاء، الفعالية الإضافية لجرعة معززة ضد العدوى بسبب سلالة دلتا، وليس ضد حالات الإعياء الشديد؛ وفقًا للباحثين بقيادة دانيال إم وينبرجر الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية ييل للصحة العامة في نيو هافن في كونيتيكت.

وقال الباحثون: إن النتائج تشير إلى أن تراجع الحماية التي يوفرها اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد؛ يمكن مواجهته على المدى القصير بجرعة ثالثة.

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى عن خطط لإعطاء جرعة معززة لمواجهة سلالة دلتا الأكثر عدوى؛ حيث تتضاءل مستويات الأجسام المضادة لدى أولئك الذين تم تطعيمهم في وقت مبكر من الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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