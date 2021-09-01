سمر حمزة تتراجع عن اعتزال المصارعة

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تراجعت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة، عن قرار اعتزالها اللعب، والذي كانت قد اتخذته فور خسارتها وخروجها من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد خسارتها أمام الروسية ناتاليا فوروبييفا بنتيجة 16-12، في منافسات المصارعة النسائية.

وكتبت حمزة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا جاهزة للعودة من جديد».

وخسرت سمر في دور الـ16 أمام لاعبة منتخب روسيا «ناتاليا فوروبيفا» صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016، في ثمن النهائي لوزن 76 كجم مصارعة حرة بنتيجة 16-12 قبل أن تخسر لاعبة روسيا في المواجهة التالية بربع النهائي من لاعبة قيرغستان «أيبيري ميديت كيزي» بعدم التكافؤ 12-0، لتودع سمر حمزة المنافسات رسميا وتفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر، أن المصارعة المصرية لم تنجح في حصد سوى ميدالية وحيدة بأولمبياد طوكيو، عبر محمد إبراهيم «كيشو» في منافسات وزن تحت 67 كجم.