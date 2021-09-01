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حقيقة دخول أسطورة البرازيل بيليه المستشفى وفقدانة الوعى

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حقيقة دخول أسطورة البرازيل بيليه المستشفى وفقدانة الوعى حقيقة دخول أسطورة البرازيل بيليه المستشفى وفقدانة الوعى

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حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، على توجيه رسالة إلى محبية بعد الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية حوله تعرضه لفقدان الوعى، وطمأن عشاقه في جميع أنحاء العالم بأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأفادت وسائل إعلام بأنه تم نقل الأسطورة بيليه إلى أحد مستشفيات مدينة ساو باولو في البرازيل، بعد دخوله في حالة إغماء وفقدان للوعي صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بيليه (80 عاما) عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء: «يا رفاق، لم أفقد وعيي وأنا بصحة جيدة جدا».

وأضاف: «ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية، والتي لم أتمكن من إجرائها من قبل بسبب الوباء».

وأتم بيليه مازحا: «دعهم يعرفون أنني لن ألعب الأحد المقبل»، في إشارة إلى لقاء كلاسيكو العالم بين منتخب البرازيل وضيفه الأرجنتيني، وذلك ضمن الجولة السادسة من تصفيات لكرة القدم قطر 2022».

المصرى اليوم

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