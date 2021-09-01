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رونالدو يتأهب لتحطيم رقم جديد خلال مواجهة البرتغال ضد إيرلندا بتصفيات المونديال

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رونالدو يتأهب لتحطيم رقم جديد خلال مواجهة البرتغال ضد إيرلندا بتصفيات المونديال رونالدو يتأهب لتحطيم رقم جديد خلال مواجهة البرتغال ضد إيرلندا بتصفيات المونديال

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، صوب ملعب «ألغارفي» في فارو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة البرتغال وضيفتها إيرلندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على موعد لصناعة التاريخ، ففي حال تسجيله في شباك إيرلندا، سينفرد بالرقم القياسي من حيث عدد الأهداف الدولية، الذي يتقاسمه حاليا مع النجم الإيراني المعتزل، على دائي، برصيد 109 أهداف لكل واحد منهما.

وحتى ولم يتحقق الهدف المنشودة في مباراة إيرلندا، فسيكون رونالدو أمام فرصتين أخريين للتسجيل عندما تواجه البرتغال منتخب قطر في الجولة الخامسة من التصفيات، يوم 4 سبتمبر، وأذربيجان في الجولة السادسة في السابع من الشهر ذاته.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال «قطر 2022»، برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى نهائيات فيما يخوض الوصيف، الملحق الأوروبي.

المصرى اليوم

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