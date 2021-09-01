حمدتو وسيد محمد يودعان منافسات الفرق في تنس الطاولة

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ودع الثنائي إبراهيم حمدتو وسيد محمد لاعبا المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، منافسات الفرق بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، من ثمن النهائي.

وخسر الثنائي إبراهيم حمدتو وسيد محمد في منافسات دور الـ16 أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (2-0) ليودعا منافسات البطولة من ثمن النهائي.

وبهذه النتيجة لحق إبراهيم حمدتو وسيد محمد بالثنائي سامح عيد وأيمن كمال واللذان خرجا من نفس الدور أمام زوجي سلوفاكيا.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات 8 ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.