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رسمياً.. جريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد مؤقتاً

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رسمياً.. جريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد مؤقتاً رسمياً.. جريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد مؤقتاً

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بعد ابتعاد عن الأضواء في صفوف برشلونة بعد أن كان ملء البصر والسمع مع الروخيبلانكوس، أعلن النادي الكتالوني رسمياً صباح اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر عن انتقال مهاجمه الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لصفوف فريق أتلتيكو مدريد، حامل لقب الليجا الإسبانية في الموسم الماضي.

وكان جريزمان قد انضم لبرشلونة في يونيو 2019، بعدما كسر النادي الكتالوني عقده مع أتلتيكو مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده بسداد 120 مليون يورو لحامل لقب الدوري الإسباني.

وقال نادي برشلونة في بيان رسمي تم نشره عبر موقعه الرسمي أن إدارة البارسا برئاسة خوان لابورتا، توصلت إلى اتفاق مع إدارة الأثلتي، من أجل انتقال جريزمان لصفوف أتلتيكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح بيان برشلونة أن عقد إعارة اللاعب يتضمن بنداً يسمح له تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم ثان وفقاً لرغبة الطرفين وموافقتهما.

وتابع بيان برشلونة: أتلتيكو مدريد يتولى دفع راتب اللاعب ولديه خيار شراء إلزامي حال رغب في ذلك.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد رفض تماماً الموافقة على رغبة نادي برشلونة في الحصول على توقيع مهاجمه الشاب البرتغالي جواو فيليكس، ضمن نفس الصفقة، ورفض التفريط فيه تحت أي مسمى.

وتمنى نادي برشلونة التوفيق لأنطوان جريزمان في الفترة المقبلة،حيث اختتم بيانه بـ: يعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان جريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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