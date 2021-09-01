برشلونة يدعم هجومه بقناص إشبيلية في اللحظات الأخيرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قبل لحظات من غلق سوق الانتقالات الشتوية في القارة العجوز، أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تدعيم خط هجومه بلاعب جديد مميز.

وافتقد برشلونة عنصرين بارزين في خط الهجوم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري برحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبيع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أمس، إلى أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن توصله إلى اتفاق مع نادي إشبيلية من أجل ضم المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء التعاقد مع المخضرم دي يونج (31 سنة) وفقًا لرغبة المدير الفني، مواطنه رونالد كومان، الذي طلب من لابورتا ضم مهاجم جديد لتعويض النقص في صفوف الفريق.

وأوضح برشلونة، في بيانه الرسمي صباح اليوم الأربعاء: توصل النادي لاتفاق مع إشبيلية لضم لوك دي يونج، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2022، وسيكون للمهاجم المخضرم جرية تفعيل خيار الشراء النهائي بنهاية مدة الإعارة.

ووفقاً للاتفاق بين برشلونة وإشبيلية سيتولى النادي الكتالوني سداد راتب اللاعب بالكامل في الموسم الجاري.