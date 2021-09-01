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«أنتِ مالك » ..هنا شيحة تنفعل على متابعة انتقدت ظهور شقيقتها حلا دون حجاب

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«أنتِ مالك » ..هنا شيحة تنفعل على متابعة انتقدت ظهور شقيقتها حلا دون حجاب «أنتِ مالك » ..هنا شيحة تنفعل على متابعة انتقدت ظهور شقيقتها حلا دون حجاب

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انفعلت الفنانة هنا شيحة، على إحدى المتابعات التي انتقدت ظهور شقيقتها حلا شيحة من دون حجاب، وذلك بعد أن نشرت الأولى العديد من الصور التي تجمعها مع والديهما وشقيقاتهما الثلاث عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت «حلا»، على الصور، شقيقتها قائلة: «حبيبتي كلنا نحبك أيضاً... ونعم نحن لا نحتاج لقول كلمة حتى نفهم بعضنا».


وتفاعلت إحدى المتابعات مع الصور وعلقت قائلةً: «آسفة يا حلا، لكن أليست صورك من غير حجاب شيئاً يضايق، وأقرب شخص لكِ في الدنيا هي مَن نشرتها، حتى لو كانت صوراً خاصة، لكن من غير حجاب، أم هو تغيير في المبادئ»، لترد هنا شيحة عليها بانفعال قائلة: «أنتِ مالك؟».

هنا شيحة عبر إنستجرام

وعبرت «هنا» عن حبها الشديد لعائلتها، ووجهت رسالة لهم قائلةً: «إلى أمي وأبي وأخوتي... شكراً لأبي وأمي على الحب الذي منحتماه لنا وبقي معنا وكبر معنا.. امتلاكك أخوات بنات نعمة لا تُقارن..إنها هبة من الله ولا نحتاج كلمات تُعبّر عن امتلاكك أخوات.. أن تشعر بأنك بخير دائماً».

وأضافت: «أحبكم يا أخوتي حباً فوق الوصف، دائماً بجانبي وفي ظهري، ودائماً أبعث رسالة حب لأخوتي، وأبي وأمي اللذين ربيانا بهذه الطريقة.. أن نبقى نحن الأربعة قبل أي شيء في العالم.. دائماً افتخر بأسرتك».

المصرى اليوم

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