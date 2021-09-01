«الداخلية»: ضبط كيان تعليمى وهمى للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم، له معلومات جنائية، مقيم في الأزبكية بمحافظة القاهرة بإدارة كيان تعليمى «دون ترخيص» كائن في العجوزة بالجيزة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في مجال إصدار شهادات بدرجات علمية ومهنية في تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية وترويجه لتلك الشهادات على عملائه من راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية بقصد تحقيق ربح مالى غير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية وعثر بحوزته على عدد من الكارنيهات تحمل صورته وبياناته منتحلاً بها صفات وهمية وكمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض عملاء الأكاديمية مثبت بها التخصصات العلمية التي يرغبون بالإلتحاق بها وعدد كبير من شهادات الخبرة صادرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من المؤسسات وشهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية في مجالات مختلفة وشهادات وثائق ترجمة بأسماء عدد من الأشخاص تفيد إجتيازهم برامج بحثية ومهنية وحصولهم على الدكتوراه في مجالات مختلفة وعدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة وجهاز «لاب توب» وكمية من الأوراق اللاصقة تستخدم في كعلامة ضمان للشهادات الصدارة عن الأكاديمية ومكبس يدوى لنقش وطباعة شعار الأكاديمية- 6 أكلاشيه ببصمات مختلفة تستخدم في إصدار الشهادات المضبوطة.

وبفحص جهاز الـ «لاب توب» تبين أنه محمل بالعديد من الملفات وصور الشهادات المضبوطة المنسوب صدورها للعديد من الكيانات الوهمية وكذا (مواقع إلكترونية بإسم الأكاديمية والإعلان عن كونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.